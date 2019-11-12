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Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию

Новости » Общество     12.11.2019 - 14:25
Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейс Киев-Бари стартует с 30 марта 2020 года

Украинская авиакомпания SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что рейсы стартуют с 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам (вылет из Киева в 11:10) и пятницам (вылет в 11:25). Время полетам составит 2,5 часа.

Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону и 3500 в обе, с учетом перевозки лишь ручной клади до 7 кг. С одним багажом до 23 кг стоимость билета в обе стороны будет равняться 5200 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp 29 октября запустил новый рейс из Харькова в Тбилиси. Перелеты по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

Также РБК-Украина писало, что турецкий лоукостер Pegasus Airlines весной 2020 года откроет новый рейс из Киева в Даламан (Турция). Рейс начнет полеты 26 апреля 2020 года из аэропорта Жуляны ("Киев" имени Сикорского) и будет осуществляться один раз в неделю - по воскресеньям из Даламана и по понедельникам из Киева.

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