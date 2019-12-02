Из Ивано-Франковска запускают сезонные авиарейсы в Бухарест

Иллюстративное фото (Windrose)

Полеты будут выполняться дважды в неделю

Авиакомпания Windrose с 27 декабря запускает сезонные рейсы по маршруту Ивано-Франковск - Бухарест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. На маршруте будет задействован самолет Embraer 145.

В аэропорт столицы Румынии самолет будет вылетать в 12:00, а прилетать в 13:15. Из Румынии вылет в 14:00, прилет в аэропорт Ивано-Франковска - в 15:30.

Цена перелета в одну сторону стартует от 2500 грн. Тариф учитывает багаж весом до 23 кг. Один комплект лыжного снаряжения перевозится бесплатно в случае, если суммарный вес с багажом не превышает 23 кг.

Ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT в 2020 году планирует начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск. LOT подал заявки на получение слота в украинском аэропорту.

РБК-Украина писало, что азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 декабря 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку во Львов