Госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен

Фото: станция "Академик Вернадский" (wikipedia.org)

Из 12 объектов антарктической станции "Академик Вернадский" учитывались только два

Государственная аудиторская служба Украины во время аудита деятельности Национального антарктического научного центра (ГУ "НАНЦ") за 2014-2018 годы установила нарушения на сумму 85,6 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме этого, установлены нарушения при проведении процедур закупок, по результатам которых заключено договоров на сумму 70,7 млн грн.

По данным Госаудитслужбы, за этот период ГУ "НАНЦ" получил ассигнований на сумму 196,5 млн грн.

"В украинском антарктическом центре бюджетные средства тратятся в основном не на проведение полезных для страны научных исследований, а на заграничные командировки и другие, экономически необоснованные цели. На сегодня потребность в бюджетных средствах, большую часть из которых (65-80%) составляют расходы на организацию и проведение антарктических экспедиций, ГУ "НАНЦ" определял с несоблюдением бюджетного законодательства без соответствующих расчетов и экономических обоснований", - отмечается в сообщении Госаудитслужбы.

Кроме того, из 12 объектов антарктической станции "Академик Вернадский" на балансе ГУ "НАНЦ" учитывались только два из них. Во время ревизии все объекты антарктической станции поставлены на учет и проведена их дооценка на сумму 42,1 млн грн.

Напомним, что в сентябре Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "Об основах деятельности органов государственного финансового контроля". Проектом закона предлагается предоставить Госаудитслужбе специальный статус.

Отметим, что Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.