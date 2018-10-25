Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень

Фото: станція "Академік Вернадський" (wikipedia.org)

Із 12 об’єктів антарктичної станції "Академік Вернадський" обліковувалися лише два

Державна аудиторська служба України під час аудиту діяльності Національного антарктичного наукового центру (ДУ "НАНЦ") за 2014-2018 роки встановила порушень на суму 85,6 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Окрім цього, встановлено порушення при проведенні процедур закупівель, за результатами яких укладено договорів на суму 70,7 млн грн.

За даними Держаудитслужби, за цей період ДУ "НАНЦ" отримало асигнувань на суму 196,5 млн грн.

"У вітчизняному антарктичному центрі бюджетні кошти витрачаються здебільшого не на проведення корисних для країни наукових досліджень, а на закордонні відрядження та інші, економічно необґрунтовані цілі. На сьогодні потребу в бюджетних коштах, більшу частину з яких (65-80 %) становлять видатки на організацію та проведення антарктичних експедицій, ДУ "НАНЦ" визначала із недотриманням бюджетного законодавства без відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань", - зазначається в повідомленні Держаудитслужби.

Крім того, із 12 об’єктів антарктичної станції "Академік Вернадський" на балансі ДУ "НАНЦ" обліковувалися лише два з них. Під час ревізії всі об’єкти антарктичної станції поставлено на облік та проведено їхню дооцінку на суму 42,1 млн грн.

Нагадаємо, що у вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю". Проектом закону пропонується надати Держаудитслужбі спеціальний статус.

Відзначимо, що Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень.