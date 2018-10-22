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Рахункова палата за 22 роки виявила порушень на 310 млрд гривень, - Порошенко

Новини » Фінанси    22.10.2018 - 15:58
Фото: Порошенко зустрівся з коллективом Рахункової палати (www.president.gov.ua)
Фото: Порошенко зустрівся з коллективом Рахункової палати (www.president.gov.ua)

На жаль, рівень реагування на звіти Рахункової палати є невисоким

Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень. Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з колективом Рахункової палати, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

При цьому президент зауважив на необхідності ретельного дотримання і виконання висновків Рахункової палати.

"Скажіть мені наскільки ефективним було, коли виявлені порушення передаються в органи влади, наскільки реакція органів влади була тією, якої чекав і президент, і Рахункова палата. Думаю, що нас це точно не задовольняло. І зараз ми маємо підвищити рівень реагування на звіт Рахункової палати", -  сказав він.

Президент зазначив, що за результатами всіх контрольних заходів Рахунковою палатою надавалися обґрунтовані, виважені та конкретні рекомендації щодо виправлення і поліпшення ситуації, недопущення та запобігання різного роду порушенням і недолікам.

Порошенко також відзначив важливість ролі Рахункової палати у моніторингу коштів державних підприємств.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2019 рік, в якому закладено зростання доходів порівняно з 2018 роком на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грн. Водночас видатки становитимуть 1 трлн 94 млрд гривень, що на 10% більше, ніж у 2018 році.

Рахункова палата пропонує збільшити доходи бюджету на 13,2 млрд грн за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств і на 4,4 млрд грн за рахунок акцизного податку.

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