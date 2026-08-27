Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу

Головне: Харків - БПЛА влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку, постраждав чоловік 30 років.

- БПЛА влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку, постраждав чоловік 30 років. Полтавщина - удар по промислових підприємствах Кременчуцького району та об'єкту енергетики на Миргородщині, без світла лишилися 7 населених пунктів.

- удар по промислових підприємствах Кременчуцького району та об'єкту енергетики на Миргородщині, без світла лишилися 7 населених пунктів. Запоріжжя - щонайменше троє поранених, пошкоджені авто та будівлі, виникла пожежа.

- щонайменше троє поранених, пошкоджені авто та будівлі, виникла пожежа. Одеса - місто атакували понад 7 годин: пошкоджено 16-поверхівку, два навчальні заклади, приватний будинок, елеватор, гаражі та авто.

- місто атакували понад 7 годин: пошкоджено 16-поверхівку, два навчальні заклади, приватний будинок, елеватор, гаражі та авто. Київ і область - уламки збитих БПЛА пошкодили двір та навчальний заклад, у Броварському районі горять склади.

- уламки збитих БПЛА пошкодили двір та навчальний заклад, у Броварському районі горять склади. Є наслідки також і в інших регіонах.

Київ та область

Унаслідок обстрілу Києва уламки ворожих БПЛА впали у дворі в Подільському районі. Також була пошкоджена територія навчального закладу в Шевченківському районі Києва.

Є наслідки удару також в Борисполі. Як заявив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень.

"Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає", - додав він.

У поліції області показали фото наслідків удару по столиці.

Фото: у Києві отримали пошкодження будинки, авто та навчальні заклади (https://t.me/gunpKyiv/16685)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що унаслідок удару ворога значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій.

"Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Постраждалих наразі немає", - сказав міський голова столиці.

Вранці у столиці та деяких районах Київщини знову оголошували повітряну тривогу - на регіон рухались ворожі БПЛА.

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Унаслідок атаки на Київщину травми отримали двоє жителів Бориспільського району.

"15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

Також пошкоджено приватний будинок", - каже Ткаченко.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку.

"Комбінований був удар: дрони та балістика. Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині. На Харківщині били по житлових будинках", - сказав Зеленський.

Також він додав, що потрібно більше протидії атакам РФ.

"Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL", - додав він.

Черкащина

Удар РФ також відбивали цієї ночі і на Черкащині. Начальник Черкаської області Ігор Табурець заявив про збиття чотирьох ворожих дронів під час атаки.

"Звернень про травмованих чи руйнації інфраструктури не надходило. Обстеження території триває", - додав він.

Одеса та область

Одесу вночі атакували понад 7 годин. Практично всю ніч місцеві жителі чули вибухи через атаку ворожих безпілотників та ракет.

"Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців", - заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/odeskaODA)

Постраждалих станом на цю годину немає.

"Унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі за кількома адресами. Пошкоджено фасад, дах та скління 16-поверхівки, будівлю навчального закладу, приватний будинок з гаражем та автомобілі", - додали в ДСНС.

Фото: наслідки обстрілу Одеси та області (t.me/dsns_telegram)

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Унаслідок атаки на Одесу постраждало троє людей.

"Це чоловіки віком 24, 25 та 49 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - додав Кіпер.

Запоріжжя

Цієї ночі дісталося і Запоріжжю. Там неодноразово протягом ночі оголошували повітряну тривогу.

Фото: наслідки атак по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Унаслідок атак щонайменше троє людей було поранено. Пошкодило автівку та кілька будівель. Виникла пожежа. Постраждали двоє чоловіків та жінка. Їм надали медичну допомогу", - заявив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА.

Полтавська область

Близько другої ночі Полтавська область також перебувала під атакою ворога. Під удар потрапили промислові підприємства у Кременчуцькому районі.

"Також під удар потрапив один з обʼєктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах", - сказав Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА.



Інформації про постраждалих наразі немає.

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Вранці без світла залишилися частина Полтави та деякі населені пункти.

Харків

Цієї ночі вкотре дісталося і Харкову.

"Вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі", - сказав Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

Постраждав 30-річний чоловік. Він зазнав гострої реакції на стрес.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)

У прокуратурі додали, що унаслідок атаки пошкоджений фасад та скління будинку.

Херсон

Внаслідок влучання виникли пожежі, зокрема загорілася двоповерхова будівля магазину. Є загиблий та поранені.

Сумщина

Є загибла внаслідок удару по житловому будинку у Ромнах.

Четверо людей постраждали. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури, кажуть у Нацполіції.

Фото: наслідки удару по Сумщині (t.me/UA_National_Police/75184)

Кривий Ріг

Унаслідок обстрілу міста троє людей поранені. Пошкоджене промислове підприємство.

Ворог ударив по місту балістичними ракетами, повідомляє міський голова Олександр Вілкул.

"Поранення отримали двоє чоловіків 46 та 58 років. Обидва у лікарні, у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Окрім підприємства пошкоджено Центр медико-санітарної допомоги, об'єкти цивільної інфраструктури", - сказав він.

Що сказали в Повітряних Силах України

ППО під час нічної атаки збила 7 балістичних ракет, кажуть у ПС.

Всього було збито/подавлено:

1 з 2 протикорабельнимх ракет "Онікс";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (скільки ворог запустив, не уточнюється);

3 S8000 "Бандероль" (скільки всього було запущено, не уточнюється);

222 з 258 дронів типу "Шахед", "Гербера" та інших типів.

Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей.