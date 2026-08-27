Горят склады под Киевом, удары по энергетике на Полтавщине: все о последствиях обстрела

Россия ночью массированно атаковала города Украины. Под атакой находились Одесса, Киев, Харьков, Полтавщина и другие регионы.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара врага по украинским городам.
Главное:
В результате обстрела Киева обломки вражеских БПЛА упали во дворе в Подольском районе. Также повреждена территория учебного заведения в Шевченковском районе Киева.
Имеются последствия удара также в Борисполе. Как заявил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, в Бориспольском районе в результате атаки возник пожар складских помещений.
"Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет", - добавил он.
В полиции области показали фото последствий удара по столице.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара врага значительно повреждено помещение одной из гимназий.
"Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении. В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. Пострадавших пока нет", - сказал городской голова столицы.
Утром в столице и некоторых районах Киевской области снова объявляли воздушную тревогу - на регион двигались вражеские БПЛА.
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В результате атаки на Киевщину травмы получили двое жителей Бориспольского района.
"15-летней девушке и 73-летней женщине медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации они не нуждаются.
Также поврежден частный дом", – говорит Ткаченко.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку.
"Комбинированный был удар: дроны и баллистика. Россияне ударили по критической инфраструктуре в Полтавской, Сумской и Херсонской областях. На Харьковщине избивали по жилым домам", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что нужно больше противодействия атакам РФ.
"Сейчас на неделе были важны решения на усиление украинского ПВО от наших европейских союзников. Важно, чтобы они дополнялись также дополнительными пакетами защиты от баллистики, прежде всего через PURL", - добавил он.
Удар РФ также отражали этой ночью и в Черкасской области. Начальник Черкасской области Игорь Табурец заявил о сбитии четырех вражеских дронов во время атаки.
"Обращения о травмированных или разрушении инфраструктуры не поступало. Обследование территории продолжается", - добавил он.
Одессу ночью атаковали более 7 часов. Практически всю ночь местные жители слышали взрывы из-за атаки вражеских беспилотников и ракет.
"Поврежден 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушения также испытали объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей", - заявил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Фото: последствия удара по Одессе (t.me/odeskaODA)
Пострадавших по состоянию на этот час нет.
"В результате вражеского обстрела вспыхнули пожары по нескольким адресам. Повреждены фасад, крыша и остекление 16-этажки, здание учебного заведения, частный дом с гаражом и автомобили", - добавил и в ГСЧС.
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В результате атаки на Одессу пострадали три человека.
"Это мужчины 24, 25 и 49 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - добавил Кипер.
Этой ночью досталось и Запорожью. Там неоднократно ночью объявляли воздушную тревогу.
"В результате атак по меньшей мере три человека были ранены. Повредили автомобиль и несколько зданий. Возник пожар. Пострадали двое мужчин и женщина. Им оказали медицинскую помощь", - заявил Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА.
Около двух ночи Полтавская область также находилась под атакой врага. Под удар попали промышленные предприятия в Кременчугском районе.
"Также под удар попал один из объектов энергетики в Миргородском районе. Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались потребители в 7 населенных пунктах", - сказал Виталий Дьяковнич, начальник Полтавской ОВД.
Информации о пострадавших пока нет.
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Утром без света осталась часть Полтавы и некоторые населенные пункты.
Этой ночью еще раз досталось и Харькову.
"Ночью было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в балкон 4 этажа многоэтажного жилого дома в Индустриальном районе", - сказал Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА.
Пострадал 30-летний мужчина. Он испытал острую реакцию на стресс.
В прокуратуре добавили, что в результате атаки поврежден фасад и остекление дома.
В результате попадания возникли пожары, в том числе загорелось двухэтажное здание магазина. Есть погибший и раненый.
Есть погибшая в результате удара по жилому дому в Ромнах. Четверо человек пострадали.
В результате обстрела города три человека ранены. Поврежденное промышленное предприятие.
Враг ударил по городу баллистическими ракетами, сообщает городской голова Александр Вилкул.
"Ранения получили двое мужчин 46 и 58 лет. Оба в больнице, в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Кроме предприятия поврежден Центр медико-санитарной помощи, объекты гражданской инфраструктуры", - сказал он.
ПВО во время ночной атаки сбило 7 баллистических ракет, говорят в ПС.
Всего было сбито/подавлено:
Есть попадание средств воздушной атаки противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей.
Напомним, в Одессе в результате удара повреждены школа, дом и другая гражданская инфраструктура.