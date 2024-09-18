Горять ліси: росіяни скидають на територію України бляшанки із запальною сумішшю

Росіяни скидають на прикордонні території Сумської області бляшанки із запальною сумішшю, які провокують загоряння.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Північного лісового офісу ДП "Ліси України" у Facebook.
У лісах Свеського лісництва на півночі Сумської області виявили бляшанки із запальною сумішшю, які росіяни скидають на територію України за допомогою дронів. Лісівники зазначають, що коли ці місткості падають на землю, то часто розбиваються та провокують загоряння. Внаслідок цього виникають лісові пожежі.
Кожного дня у лісах виникають до 5 загорянь, зокрема через такі бляшанки. Лісівники розповідають, що прокладають мінералізовані смуги для стримання вогню у тих місцях, де дозволяють військові. Однак через бойові дії на багатьох ділянках лісу немає можливості це зробити.
Зазначимо, місцеві жителі розповідають РБК-Україна, що північна частина області вже більше тижня знаходиться в диму, також відчувається стійкий запах гарі. Вранці та ввечері дим стає густішим, на вулиці важко дихати.
У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС) у Сумській області зазначають, що крім рятувальників участь у гасінні пожеж в екосистемах регіону беруть лісівники, працівники місцевих пожежних команд, агропідриємств та жителі населених пунктів, біля яких виникають пожежі.
Ліквідація лісових пожеж (відео - ГУ ДСНС України в Сумській області)
Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки й нагадують про заборону спалювання сухої рослинності.
При виявленні загорянь на відкритих територіях необхідно негайно телефонувати рятувальникам. Крім того, якщо ви натрапили на місткості із запальною сумішшю, їх не можна чіпати. Потрібно одразу повідомити про знахідку:
Раніше РБК-Україна розповідало, що у різних регіонах України палають лісові пожежі. У Черкасах зафіксували підвищені концентрації пилових домішок та оксиду вуглецю в повітрі, що пов'язано з пожежами в екосистемах області. За даними лабораторного контролю, через дим, особливо вранці, у місті відчувається запах гару. Фахівці гідрометеоцентру пояснюють, що через тривалу засуху кількість пожеж значно зросла, що й призвело до погіршення якості повітря в регіоні.
У Харкові лісова пожежа стрімко поширювалася і могла перекинутися на житлові будинки – горіли чотири гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, однак у ДСНС розповідають, що кількість пожеж в області значно виросла внаслідок постійних обстрілів.
На Полтавщині пожежа виникла 15 вересня і її намагалися загасити протягом кількох днів. Горіли близько 700 гектарів лісу поблизу села Мала Перещепина.
Також ми писали про погіршення якості повітря у Києві внаслідок пожежі під Вишгородом – горів ліс біля села Катюжани.
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