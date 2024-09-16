В одному з обласних центрів у повітрі відчувається запах диму: причина
У Черкасах реєструють підвищенні концентрації пилових домішок та оксиду вуглецю у повітрі. Причиною стали пожежі в екосистемах області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Черкаського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Забруднення повітря зростає через аномально теплу погоду
За оперативними даними лабораторного контролю, у місті Черкаси фіксують підвищенні концентрації пилових домішок та оксиду вуглецю. Тому в повітрі відчувається запах диму - особливо в ранкові години.
Як пояснюють у центрі гідрометеорології, через тривалу засуху в екосистемах області зросла кількість пожеж. Це спричинило погіршення якості атмосферного повітря.
"Рвучкий вітер, що спостерігається останніми днями в нашому регіоні, сприяв розсіюванню шкідливих домішок. Проте суха аномально тепла погода призвела до зростання кількості забруднюючих речовин в атмосферному повітрі", - пояснив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
Фахівці попереджають, що забруднене повітря може викликати проблеми зі здоров'ям, включаючи респіраторні захворювання, такі як астма та бронхіт, загострення серцево-судинних захворювань. Тому жителям в такі дні рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі, пити багато води, не провітрювати приміщення.
Фото: Гасіння пожежі (t.me/s/dsns)
Пожежі тривають і в інших регіонах України
У ДСНС України попереджають, що 17-19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Лише на Київщині минулої доби виникли 81 пожежі в екосистемах. Зазначається, що основними причинами таких пожеж є недбале поводження з вогнем: кинуті недопалки або сірники, розведення багать і необережне користування ними, роботи у лісових зонах (утилізація сміття, будівництво), а також випалювання трави на лісових галявинах.
На Полтавщині триває гасіння масштабної лісової пожежі у Полтавському районі. Вогонь пройшов площею 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га, повідомили рятувальники 16 вересня.
Днями біля під Києва мало не згоріло ціле село. У Вишгородському районі загорілася суха рослинність на відкритій території.
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