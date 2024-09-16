Киян попередили про можливе забруднення повітря: названо причину

У кількох районах Києва може погіршитися якість повітря. Причиною є лісова пожежа під Вишгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

На цьому фоні киянам порадили:

Як зазначили у КМДА, лісова пожежа біля села Катюжанка у Вишгородському районі може призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у мережі почали розповсюджувати фото та відео пожежі під Вишгородом.

У Вишгородському районі на цьому фоні спостерігалося сильне задимлення.

До речі, в Харківській області вчора, 15 вересня, спалахнули сильні лісові пожежі. Вогонь перекинувся на Київський район Харкова.

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