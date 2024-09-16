ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян попередили про можливе забруднення повітря: названо причину

Київ, Понеділок 16 вересня 2024 21:05
UA EN RU
Киян попередили про можливе забруднення повітря: названо причину Ілюстративне фото: киян попередили про можливе забруднення повітря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У кількох районах Києва може погіршитися якість повітря. Причиною є лісова пожежа під Вишгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у КМДА, лісова пожежа біля села Катюжанка у Вишгородському районі може призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

На цьому фоні киянам порадили:

  • обмежити перебування на свіжому повітрі. Дітям та вагітним - відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими;
  • по можливості включити кондиціювання та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
  • пити підсолену та мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у мережі почали розповсюджувати фото та відео пожежі під Вишгородом.

У Вишгородському районі на цьому фоні спостерігалося сильне задимлення.

До речі, в Харківській області вчора, 15 вересня, спалахнули сильні лісові пожежі. Вогонь перекинувся на Київський район Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа Забруднення повітря Вышгород
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією