Горят леса: россияне сбрасывают на территорию Украины жестянки с зажигательной смесью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Северного лесного офиса ГП "Леса Украины" в Facebook .

Россияне сбрасывают жестянки с зажигательными смесями

В лесах Свеского лесничества на севере Сумской области обнаружили жестянки с зажигательной смесью, которые россияне сбрасывают на территорию Украины с помощью дронов. Лесники отмечают, что когда эти емкости падают на землю, то часто разбиваются и провоцируют возгорание. В результате возникают лесные пожары.

Каждый день в лесах возникают до 5 возгораний, в частности из-за таких жестянок. Лесники рассказывают, что прокладывают минерализованные полосы для удержания огня в тех местах, где разрешают военные. Однако из-за боевых действий на многих участках леса нет возможности это сделать.

Жестянка с зажигательной смесью (фото - Северный лесной офис)

Пожары в Сумской области

Отметим, местные жители рассказывают РБК-Украина, что северная часть области уже больше недели находится в дыму, также чувствуется стойкий запах гари. Утром и вечером дым становится гуще, на улице тяжело дышать.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Сумской области отмечают, что помимо спасателей участие в тушении пожаров в экосистемах региона принимают лесоводы, работники местных пожарных команд, агропредприятий и жители населенных пунктов, возле которых возникают пожары.

Ликвидация лесных пожаров (видео – ГУ ГСЧС Украины в Сумской области)

Что делать во время пожара

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают о запрете сжигания сухой растительности.

При обнаружении возгораний на открытых территориях необходимо немедленно звонить по телефону спасателям. Кроме того, если вы наткнулись на емкости с зажигательной смесью, их нельзя трогать. Нужно сразу сообщить о находке: