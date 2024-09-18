Горят леса: россияне сбрасывают на территорию Украины жестянки с зажигательной смесью
Россияне сбрасывают на приграничные территории Сумской области жестянки с зажигательной смесью, которые провоцируют возгорание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Северного лесного офиса ГП "Леса Украины" в Facebook .
Россияне сбрасывают жестянки с зажигательными смесями
В лесах Свеского лесничества на севере Сумской области обнаружили жестянки с зажигательной смесью, которые россияне сбрасывают на территорию Украины с помощью дронов. Лесники отмечают, что когда эти емкости падают на землю, то часто разбиваются и провоцируют возгорание. В результате возникают лесные пожары.
Каждый день в лесах возникают до 5 возгораний, в частности из-за таких жестянок. Лесники рассказывают, что прокладывают минерализованные полосы для удержания огня в тех местах, где разрешают военные. Однако из-за боевых действий на многих участках леса нет возможности это сделать.
Жестянка с зажигательной смесью (фото - Северный лесной офис)
Пожары в Сумской области
Отметим, местные жители рассказывают РБК-Украина, что северная часть области уже больше недели находится в дыму, также чувствуется стойкий запах гари. Утром и вечером дым становится гуще, на улице тяжело дышать.
В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Сумской области отмечают, что помимо спасателей участие в тушении пожаров в экосистемах региона принимают лесоводы, работники местных пожарных команд, агропредприятий и жители населенных пунктов, возле которых возникают пожары.
Ликвидация лесных пожаров (видео – ГУ ГСЧС Украины в Сумской области)
Что делать во время пожара
Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают о запрете сжигания сухой растительности.
При обнаружении возгораний на открытых территориях необходимо немедленно звонить по телефону спасателям. Кроме того, если вы наткнулись на емкости с зажигательной смесью, их нельзя трогать. Нужно сразу сообщить о находке:
- спасателям по номеру 101
- полиции по номеру 102
- военным
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в разных регионах Украины разгораются лесные пожары. В Черкассах зафиксировали повышенные концентрации пылевых примесей и оксида углерода в воздухе, что связано с пожарами в экосистемах области. По данным лабораторного контроля, из-за дыма, особенно утром, в городе чувствуется запах гари. Специалисты гидрометеоцентра объясняют, что из-за длительной засухи количество пожаров значительно возросло, что привело к ухудшению качества воздуха в регионе.
В Харькове лесной пожар стремительно распространялся и мог перекинуться на жилые дома – горели четыре гектара леса. Спасателям удалось локализовать огонь, однако в ГСЧС рассказывают, что количество пожаров в области значительно выросло в результате постоянных обстрелов.
В Полтавской области пожар возник 15 сентября и его пытались потушить в течение нескольких дней. Горели около 700 гектаров леса вблизи села Малая Перещепина.
Также мы писали об ухудшении качества воздуха в Киеве в результате пожара под Вышгородом – горел лес возле села Катюжаны.
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