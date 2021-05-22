Горуна завоевал первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ

Украинец Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) впервые в карьере стал чемпионом Европы по каратэ. Это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Горуна в финале победил 11-кратного чемпиона Европы азербайджанца Рафаэля Агаева - 3:1.
Кроме золота в активе Гаруны также два серебра и две бронзы ЧЕ.
Ранее РБК-Украина писало, что украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.
Напомним, в апреле в польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе. Украинские борцы завоевали в общем 13 медалей.
На чемпионате Европы по дзюдо Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед.
Кроме этого сообщалось, что Михаил Романчук 19 мая одержал победу на Чемпионате Европы по плаванию в Будапеште. Он стал лучшим на дистанции 1500 метров.
Также РБК-Украина писало, что украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик в августе может встретиться с британцем Энтони Джошуа. Бой могут провести в Лондоне.