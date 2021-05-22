Горуна завоював перше в історії України золото ЧЄ з чоловічого карате

Українець Станіслав Горуна (вагова категорія До 75 кг) вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи з карате. Це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.

Про це повідомляє Tribuna.com .

Крім золота в активі Гаруни також два срібла і дві бронзи ЧЕ.

Раніше РБК-Україна писало, що українська жіноча збірна з боротьби отримала вісім нагород на чемпіонаті Європи U23. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.

Нагадаємо, у квітні в польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби. Українські борці завоювали загалом 13 медалей.

На чемпіонаті Європи з дзюдо Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід.

Крім цього повідомлялося, що Михайло Романчук 19 травня здобув перемогу на Чемпіонаті Європи з плавання в Будапешті. Він став кращим на дистанції 1500 метрів.

Також РБК-Україна писало, що український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик у серпні може зустрітися з британцем Ентоні Джошуа. Бій можуть провести в Лондоні.