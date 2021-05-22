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Усик следующий бой может провести с Джошуа: названо потенциальное место поединка

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Лондон, Суббота 22 мая 2021 16:26
Усик следующий бой может провести с Джошуа: названо потенциальное место поединка Фото: украинский боксер Александр Усик может в августе встретиться с Энтони Джошуа в Лондоне (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) свой следующий поединок может провести с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) уже в августе. Бой может пройти в Лондоне на "Уэмбли".

Об этом на британском YouTube-канале Pep Talk UK сообщил промоутер Александр Красюк.

"У нас не было много времени на обсуждение вариантов. Принципиальная локация, которая обсуждается на текущий момент - это "Уэмбли". Со всем моим уважением к Саудовской Аравии, там может быть немного жарко в августе, где-то 70 градусов по Цельсию", - сообщил Красюк.

При этом промоутер отметил, что будет рад проведению боя в любой точке мира, так как Усик будет противостоять "самому лучшему в супертяжелом весе".

Поединок Усик - Джошуа стал возможным после того, как американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд добился проведение третьего боя с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). По словам промоутера Боба Арума, поединок состоится 24 июля. Изначально Фьюри должен был в августе боксировать против Джошуа, однако теперь этот бой откладывается.

Ранее РБК-Украина писало, что Усик получил предложение от IBF провести бой за звание претендента на еще один пояс Джошуа.

Напомним, в начале года команда Усика вела переговоры о проведении боя с британцем Джо Джойсом. Однако стороны не смогли договориться о финансовых условиях организации боя. В итоге в прошлом месяце стало известно, что переговоры о проведении боя и вовсе были приостановлены.

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