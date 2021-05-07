Міськрадам хочуть дозволити утворення пожежно-рятувальних підрозділів у селах
Міським радам хочуть дозволити утворювати пожежно-рятувальні підрозділи у сільській місцевості. Комітет з питань екологічної політики підтримав відповідний законопроект №5254.
Нині законодавство передбачає, що у селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з Державною службою з надзвичайних ситуацій можуть утворювати такі підрозділи.
Цей проект закону пропонує надати таке право і міським радам.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити проект до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки почали карати штрафами. Чинності набув відповідний закон.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон у ході позачергового засідання 30 березня.
Відзначимо, спочатку цим законом співробітникам поліції хотіли дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки. Однак до другого читання цю норму вирішили виключити.