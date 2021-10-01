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Горсовет Владимир-Волынского поддержал переименование города

Автор: Артем Горовенко

Городской совет Владимир-Волынского поддержал инициативу о переименовании города. Древний города на западе Украины получит историческое название "Владимир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного городского совета.

Сообщается, что за проект решения о поддержке инициативы по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир" проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, кроме одного.

Согласно проекту, теперь должно быть инициировано ходатайство перед Волынским областным советом о внесении представления в Верховную Раду Украины о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что переименование Владимир-Волынского поддержали на общественных слушаниях.

Отметим, окончательное переименование происходит по решению парламента, например, таким образом в 2019 году был переименован Переяслав-Хмельницкий.

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Волынская область