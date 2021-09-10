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На Волыни хотят переименовать один из древнейших городов Украины

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Владимир-Волынский, Пятница 10 сентября 2021 18:57
На Волыни хотят переименовать один из древнейших городов Украины Фото: Владимир-Волынский хотят переименовать (twitter.com/History_Ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Во Владимире-Волынском инициируют переименование города. Из названия хотят убрать приставку "Волынский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного городского совета.

Сообщается, что вчера в городе прошли общественные слушания по возвращению Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир". Как заявил мэр Игорь Паленка, вопрос возвращения этого названия поднимался неоднократно.

"Лично я убежден, что город, который одним из первых получил Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси", - отметил он.

По итогам голосования большинство зарегистрированных участников поддержали переименование Владимира-Волынского. Теперь предложение будет вынесено на ближайшее пленарное заседание горсовета 1 октября.

Отметим, город Владимир наравне с Киевом, Черниговом и Переяславом является одним из древнейших городов Киевской Руси и, соответственно, Украины. Первое упоминанием в "Повести временных лет" датируется 988 годом.

Напомним, окончательное переименование происходит по решению Верховной рады, например, таким образом в 2019 году был переименован Переяслав-Хмельницкий.

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