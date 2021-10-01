Міськрада Володимир-Волинського підтримала перейменування міста

Міська рада Володимир-Волинського підтримала ініціативу про перейменування міста. Стародавнє місто на заході України отримає історичну назву "Володимир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевої міської ради.
Повідомляється, за що проект рішення про підтримку ініціативи щодо повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви "Володимир" проголосували всі присутні на сесії депутати, крім одного.
Згідно з проектом, тепер має бути ініційоване клопотання перед Волинською обласною радою про внесення подання до Верховної ради України про повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що перейменування Володимир-Волинського підтримали на громадських слуханнях.
Зазначимо, остаточне перейменування відбувається за рішенням парламенту, наприклад, таким чином у 2019 році було перейменовано Переяслав-Хмельницький.