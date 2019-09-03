В городах изменят правила высадки деревьев

В Украине планируют обновить государственные строительные нормы по благоустройству, в частности, в части озеленения, и полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, предлагается высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной. При этом предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, которые способствуют более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням "взрывать" покрытия над ними.

"Например, в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками", - говорится в сообщении.

В Минрегионстрое отмечают, что в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже чем 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 тысяч литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений.

Как сообщало РБК-Украина, новой редакцией государственных строительных норм установлено минимальное расстояние от границы земельного участка, смежного с соседским, на котором разрешено высаживать деревья или кусты. Нормы касаются только новой усадебной и дачной застройки и вступают в силу с 1 октября 2019 года. Согласно новым ГСН, минимальное расстояние от границы смежного земельного участка до кустов должно составлять 1 м, до стволов деревьев - не менее 4-6 г в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Напомним, что в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.