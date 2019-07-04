В Украине запретили высаживать деревья вплотную к соседнему участку

Фото: деревья (РБК-Украина)

Минимальное расстояние должно быть 4-6 метров

Новой редакцией государственных строительных норм установлено минимальное расстояние от границы земельного участка, смежного с соседским, на котором разрешено высаживать деревья или кусты. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, нормы касаются только новой усадебной и дачной застройки и вступают в силу с 1 октября 2019 года. На другие стороны, например, граничащие с улицей, эти нормы не распространяются.

Согласно новым нормам ГСН, минимальное расстояние от границы смежного земельного участка до кустарников, должно составлять 1 м, до стволов деревьев - не менее 4-6 м в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

"Для примера, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должна составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветки не заходили на соседнюю территорию", - говорится в сообщении.

Также, чтобы не провоцировать дополнительные конфликты, собственники соседних земельных участков должны принимать ряд мер, например, подрезать ветки деревьев, чтобы те не мешали и не переходили на соседний земельный участок.

Напомним, что в новых государственных строительных нормах (ГБН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

Отметим, что новые строительные нормы, предусматривающие обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог, вступили в силу в 2018 году.