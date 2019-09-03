У містах змінять правила висадки дерев

В Україні планують оновити державні будівельні норми щодо благоустрою, зокрема, у частині озеленення, і повністю змінити застарілі норми висадки і поливу дерев вздовж вулиць, на алеях та площах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначається в повідомленні, пропонується висаджувати лише великомірні дерева з правильно сформованою кроною. При цьому передбачати професійні системи посадки дерев у міських умовах, які сприяють більш ефективному їх поливу, а також спеціальні панелі, що не дозволяють кореням "підривати" покриття над ними.

"Наприклад, у Канаді працює подібна система TreeParker, яка забезпечує необхідний простір для росту кореневої системи, витримує транспортні навантаження і додатково сприяє управлінню зливостоками", - йдеться в повідомленні.

У Мінрегіонбуді наголошують, що протягом 1 року 1 дерево може охолоджувати повітря не гірше ніж 10 безперервно працюючих кондиціонерів. Дерева вбирають у себе близько 13 тисяч літрів дощової води щороку і фільтрують близько 28 кілограм забруднень.

Як повідомляло РБК-Україна, новою редакцією державних будівельних норм встановлено мінімальну відстань від межі земельної ділянки, суміжної з сусідським, на якій дозволено висаджувати дерева або кущі. норми стосуються лише нової садибної та дачної забудови та вступають в силу з 1 жовтня 2019 року. Згідно з новими нормами ДБН, мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки до кущів, повинне становити 1 м, до стовбурів дерев - не менше 4-6 м в залежності від крони, але не менше половини її діаметра.

Нагадаємо, що в нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.