РФ признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей в составе Украины, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала "ЛДНР" в границах, которые прописаны в их конституции. При этом он уточнил, что именно в границах Луганской и Донецкой областей, которые в составе Украины.

"В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их конституции. А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин.

При этом он заявил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между властями Украины и главарями "ЛДНР".

"К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению", - добавил Путин.