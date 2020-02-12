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На гірськолижному курорті Львівської області в готелі сталось масове отруєння

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 08:19
На гірськолижному курорті Львівської області в готелі сталось масове отруєння
Ілюстративне фото (stan.kz)

Людей госпіталізували з підозрою на харчове отруєння

У селі Славське (Львівська область) в готелі отруїлись 14 людей, з них 4 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, людей госпіталізували з підозрою на харчове отруєння.

"11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі "Рандеву" у с. Славське Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Славське - відомий гірськолижний курорт.

Нагадаємо, група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

Раніше в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню було госпіталізовано 41 особу, серед яких 10 дітей.

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Новини України ЛьвівотруєннякурортЛьвовская область
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