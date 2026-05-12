Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"

Вночі 12 травня, щойно минули три дні оголошеного хазяїном Кремля Володимиром Путіним "перемир'я", Росія атакувала дронами кілька областей України.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про нічну атаку РФ.
Головне:
Вночі РФ атакувала Київ та Київську область дронами. Повітряну тривогу в столиці оголосили о 03:36.
Як повідомляли в КМВА, уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у столиці - виникла пожежа. На Київщині дрон влучив у дитячий садок.
На Житомирщині внаслідок атаки пошкоджені автівки, житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомили в обласній адміністрації.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
Уночі ворог атакував Чернігівщину безпілотниками. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
З наслідків:
На Харківщині атаки зафіксовано у двох населених пунктах.
Як повідомили у ДСНС Харківщини, у селищі Великий Бурлук Куп'янського району ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території підприємства. Там спалахнули автобус та вантажний автомобіль. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає.
В селі Безруки Дергачівської громади Харківського району безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Загорілася господарча споруда, пошкоджено житловий будинок. Пожежу загасили, жертв немає.
Окрім цього, у Харкові дрон влучив у дах будинку - один мешканець постраждав.
У Павлограді ворог атакував житловий квартал. Пошкоджено дев'ятиповерхівку та кілька автомобілів.
Двоє чоловіків отримали поранення:
Також повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури. Вранці росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, повідомляє голова ДОР Микола Лукашук. Поранено машиніста.
Фото: наслідки атаки по залізниці (t.me/mykola_lukashuk)
У Херсоні постраждала 68-річна жінка - деталі щодо характеру поранень та обставин удару уточнюються.
У зв'язку з безпековими зупинками "Укрзалізниця" попереджала про затримки поїздів через безпекові зупинки у деяких регіонах.
Вранці 12 травня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про загрози для регіону.
Спочатку - попередження про ударні безпілотники, потім - про активність ворожої тактичної авіації, після - про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області та місту Запоріжжя.
О 8:24 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області та закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.
Вранці повітряну тривогу оголосили також у Вінницькій області. Там попереджали про загрозу атаки безпілотників.
Згодом в ОВА повідомили про те, що Вінниччина перебуває під атакою ворога. В області чули вибхи.
На момент публікації повітряна тривога оголошена в більшості областей України. Повітряні Сили фіксують нові хвилі ударних безпілотників одразу з кількох напрямків:
Крім того, Повітряні Сили повідомляють про застосування КАБів по Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Раніше РБК-Україна повідомляло також про атаку дронів на столицю вночі 12 травня. На столицю рухалась велика кількість безпілотників з північного напрямку.
Нагадаємо, напередодні Україна запропонувала ЄС допомогти домовитися про так зване "аеропортне перемир'я" - взаємну відмову від ударів по цивільній авіаційній інфраструктурі обох країн. Відповідну ініціативу висунув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.