Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"

Ночью 12 мая, как только прошли три дня объявленного хозяином Кремля Владимиром Путиным "перемирия", Россия атаковала дронами несколько областей Украины.
РБК-Украина собрало все, что известно о ночной атаке РФ.
Главное:
Ночью РФ атаковала Киев и Киевскую область дронами. Воздушную тревогу в столице объявили в 03:36.
Как сообщали в КГВА, обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом в столице - возник пожар. В Киевской области дрон попал в детский сад.
На Житомирщине в результате атаки повреждены автомобили, жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в областной администрации.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью враг атаковал Черниговскую область беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Из последствий:
На Харьковщине атаки зафиксированы в двух населенных пунктах.
Как сообщили в ГСЧС Харьковщины, в поселке Великий Бурлук Купянского района вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории предприятия. Там загорелись автобус и грузовой автомобиль. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.
В селе Безруки Дергачевской громады Харьковского района беспилотник попал в частное домовладение. Загорелась хозяйственная постройка, поврежден жилой дом. Пожар потушили, жертв нет.
Кроме этого, в Харькове дрон попал в крышу дома - один житель пострадал.
В Павлограде враг атаковал жилой квартал. Повреждена девятиэтажка и несколько автомобилей.
Двое мужчин получили ранения:
Также сообщается о повреждении транспортной инфраструктуры. Утром россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщает глава ДОР Николай Лукашук. Ранен машинист.
Фото: последствия атаки по железной дороге (t.me/mykola_lukashuk)
В Херсоне пострадала 68-летняя женщина - детали относительно характера ранений и обстоятельств удара уточняются.
В связи с остановками по безопасности "Укрзализныця" предупреждала о задержках поездов из-за остановок по безопасности в некоторых регионах.
Утром 12 мая глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал об угрозах для региона.
Сначала - предупреждение об ударных беспилотниках, затем - об активности вражеской тактической авиации, после - об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и городу Запорожье.
В 8:24 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги. Детали о последствиях атаки уточняются.
Утром воздушную тревогу объявили также в Винницкой области. Там предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
Впоследствии в ОВА сообщили о том, что Винницкая область находится под атакой врага. В области слышали взрывы.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины. Воздушные Силы фиксируют новые волны ударных беспилотников сразу с нескольких направлений:
Кроме того, Воздушные Силы сообщают о применении КАБов по Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.
Ранее РБК-Украина сообщало также об атаке дронов на столицу ночью 12 мая. На столицу двигалось большое количество беспилотников с северного направления.
Напомним, накануне Украина предложила ЕС помочь договориться о так называемом "аэропортовом перемирии" - взаимном отказе от ударов по гражданской авиационной инфраструктуре обеих стран. Соответствующую инициативу выдвинул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.