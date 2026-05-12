Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"

Главное: Удар сразу после "перемирия": Ночью 12 мая, как только завершилось трехдневное "перемирие", Россия атаковала дронами несколько областей Украины.

Ночью 12 мая, как только завершилось трехдневное "перемирие", Россия атаковала дронами несколько областей Украины. Детсад и жилые дома под ударом : В Киевской области беспилотник попал в детский сад, в столице обломки упали на 16-этажку и возник пожар. Есть раненые:

: В Киевской области беспилотник попал в детский сад, в столице обломки упали на 16-этажку и возник пожар. Есть раненые: Последствия на Днепропетровщине: В Павлограде травмированы двое мужчин, в Харькове и Херсоне - по одному пострадавшему.

В Павлограде травмированы двое мужчин, в Харькове и Херсоне - по одному пострадавшему. Атака продолжается: Воздушные Силы фиксируют новые группы дронов в направлении Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Днепра и других регионов. В Запорожье и Виннице утром слышали взрывы.

Киев и Киевская область

Фото: как выглядит детский сад после атаки (t.me/dsns_kyiv_region)

Ночью РФ атаковала Киев и Киевскую область дронами. Воздушную тревогу в столице объявили в 03:36.

Как сообщали в КГВА, обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом в столице - возник пожар. В Киевской области дрон попал в детский сад.

Житомирская область

На Житомирщине в результате атаки повреждены автомобили, жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в областной администрации.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Черниговская область

Ночью враг атаковал Черниговскую область беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Из последствий:

В Семеновке на Новгород-Северщине из-за попадания БПЛа загорелся дом.

из-за попадания БПЛа загорелся дом. В Менской общине Корюковского района из-за ударов дронов повреждено и хозяйственное здание.

Харьковская область

Фото: последствия атаки РФ (t.me/DSNS_Kharkiv)

На Харьковщине атаки зафиксированы в двух населенных пунктах.

Как сообщили в ГСЧС Харьковщины, в поселке Великий Бурлук Купянского района вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории предприятия. Там загорелись автобус и грузовой автомобиль. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.

В селе Безруки Дергачевской громады Харьковского района беспилотник попал в частное домовладение. Загорелась хозяйственная постройка, поврежден жилой дом. Пожар потушили, жертв нет.

Кроме этого, в Харькове дрон попал в крышу дома - один житель пострадал.

Днепропетровская область

В Павлограде враг атаковал жилой квартал. Повреждена девятиэтажка и несколько автомобилей.

Двое мужчин получили ранения:

36-летний госпитализирован с травмами средней тяжести;

44-летний проходит амбулаторное лечение.

Также сообщается о повреждении транспортной инфраструктуры. Утром россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщает глава ДОР Николай Лукашук. Ранен машинист.

Фото: последствия атаки по железной дороге (t.me/mykola_lukashuk)

Херсонская область

В Херсоне пострадала 68-летняя женщина - детали относительно характера ранений и обстоятельств удара уточняются.

В связи с остановками по безопасности "Укрзализныця" предупреждала о задержках поездов из-за остановок по безопасности в некоторых регионах.

Запорожская область

Утром 12 мая глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал об угрозах для региона.

Сначала - предупреждение об ударных беспилотниках, затем - об активности вражеской тактической авиации, после - об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и городу Запорожье.

В 8:24 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги. Детали о последствиях атаки уточняются.

Винницкая область

Утром воздушную тревогу объявили также в Винницкой области. Там предупреждали об угрозе атаки беспилотников.

Впоследствии в ОВА сообщили о том, что Винницкая область находится под атакой врага. В области слышали взрывы.

Атака продолжается

На момент публикации воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины. Воздушные Силы фиксируют новые волны ударных беспилотников сразу с нескольких направлений:

из Курской области РФ - на Сумщину;

на Черниговщине - курсом на Мену и Нежин;

в Киевской области - на Переяслав и Винницкую область;

на Днепропетровщине - курсом на Днепр и Кременчуг;

в Запорожской, Николаевской и Херсонской - на север и Запорожье;

в Кировоградской - курсом на Кропивницкий.

Кроме того, Воздушные Силы сообщают о применении КАБов по Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.