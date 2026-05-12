Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"
Ночью 12 мая, как только прошли три дня объявленного хозяином Кремля Владимиром Путиным "перемирия", Россия атаковала дронами несколько областей Украины.
РБК-Украина собрало все, что известно о ночной атаке РФ.
Главное:
- Удар сразу после "перемирия": Ночью 12 мая, как только завершилось трехдневное "перемирие", Россия атаковала дронами несколько областей Украины.
- Детсад и жилые дома под ударом: В Киевской области беспилотник попал в детский сад, в столице обломки упали на 16-этажку и возник пожар. Есть раненые:
- Последствия на Днепропетровщине: В Павлограде травмированы двое мужчин, в Харькове и Херсоне - по одному пострадавшему.
- Атака продолжается: Воздушные Силы фиксируют новые группы дронов в направлении Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Днепра и других регионов. В Запорожье и Виннице утром слышали взрывы.
Киев и Киевская область
Фото: как выглядит детский сад после атаки (t.me/dsns_kyiv_region)
Ночью РФ атаковала Киев и Киевскую область дронами. Воздушную тревогу в столице объявили в 03:36.
Как сообщали в КГВА, обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом в столице - возник пожар. В Киевской области дрон попал в детский сад.
Житомирская область
На Житомирщине в результате атаки повреждены автомобили, жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в областной администрации.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Черниговская область
Ночью враг атаковал Черниговскую область беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Из последствий:
- В Семеновке на Новгород-Северщине из-за попадания БПЛа загорелся дом.
- В Менской общине Корюковского района из-за ударов дронов повреждено и хозяйственное здание.
Харьковская область
Фото: последствия атаки РФ (t.me/DSNS_Kharkiv)
На Харьковщине атаки зафиксированы в двух населенных пунктах.
Как сообщили в ГСЧС Харьковщины, в поселке Великий Бурлук Купянского района вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории предприятия. Там загорелись автобус и грузовой автомобиль. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.
В селе Безруки Дергачевской громады Харьковского района беспилотник попал в частное домовладение. Загорелась хозяйственная постройка, поврежден жилой дом. Пожар потушили, жертв нет.
Кроме этого, в Харькове дрон попал в крышу дома - один житель пострадал.
Днепропетровская область
В Павлограде враг атаковал жилой квартал. Повреждена девятиэтажка и несколько автомобилей.
Двое мужчин получили ранения:
- 36-летний госпитализирован с травмами средней тяжести;
- 44-летний проходит амбулаторное лечение.
Также сообщается о повреждении транспортной инфраструктуры. Утром россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщает глава ДОР Николай Лукашук. Ранен машинист.
Фото: последствия атаки по железной дороге (t.me/mykola_lukashuk)
Херсонская область
В Херсоне пострадала 68-летняя женщина - детали относительно характера ранений и обстоятельств удара уточняются.
В связи с остановками по безопасности "Укрзализныця" предупреждала о задержках поездов из-за остановок по безопасности в некоторых регионах.
Запорожская область
Утром 12 мая глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал об угрозах для региона.
Сначала - предупреждение об ударных беспилотниках, затем - об активности вражеской тактической авиации, после - об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и городу Запорожье.
В 8:24 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги. Детали о последствиях атаки уточняются.
Винницкая область
Утром воздушную тревогу объявили также в Винницкой области. Там предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
Впоследствии в ОВА сообщили о том, что Винницкая область находится под атакой врага. В области слышали взрывы.
Атака продолжается
На момент публикации воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины. Воздушные Силы фиксируют новые волны ударных беспилотников сразу с нескольких направлений:
- из Курской области РФ - на Сумщину;
- на Черниговщине - курсом на Мену и Нежин;
- в Киевской области - на Переяслав и Винницкую область;
- на Днепропетровщине - курсом на Днепр и Кременчуг;
- в Запорожской, Николаевской и Херсонской - на север и Запорожье;
- в Кировоградской - курсом на Кропивницкий.
Кроме того, Воздушные Силы сообщают о применении КАБов по Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.
Ранее РБК-Украина сообщало также об атаке дронов на столицу ночью 12 мая. На столицу двигалось большое количество беспилотников с северного направления.
Напомним, накануне Украина предложила ЕС помочь договориться о так называемом "аэропортовом перемирии" - взаимном отказе от ударов по гражданской авиационной инфраструктуре обеих стран. Соответствующую инициативу выдвинул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.