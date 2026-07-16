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Горіли будівлі, склади та є жертви: фото наслідків нічного обстрілу Києва

07:49 16.07.2026 Чт
2 хв
Пошкодження зафіксовані в двох районах - Дарницькому та Святошинському
aimg Юлія Маловічко
Фото: наслідки нічного обстрілу столиці (ДСНС України)

Рятувальники показалаи фото столиці після нічного обстрілу балістикою, в результаті чого сталась пожежа на складах та нежитлових приміщеннях в двох районах. Також відомо про жертв та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Головне

Росія атакувала столицю балістикою близко першої години ночі - пролунали вибухи, які повторились протягом пів години. Сирени пролунали за хвилину до обстрілу.

Які райони потрапили під атаку

Представники місцевої влади повідомили, що наслідки влучань зафіксовані в Дарницькому та Святошинському районах.

Дарницький район - у цьому районі внаслідок обстрілу сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі, наразі вогонь ліквідували. В ДСНС повідомили про двох загиблих та двох поранених, серед яких дитина.

Святошинський район - відомо, що внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні, яку локалізували. Рятувальники сповістили про трьох поранених у цьому районі.

Жертви та постраждалі

Згідно з інформацією ДСНС, у столиці станом на ранок 16 липня двоє осіб загинули після атаки РФ, ще шестеро - отримали поарнення. Однак, варто зазначити, що інформація мера Віталія Кличка дещо відрізняється - за його даними у Києві п'ятеро травмованих, число жертв - дві особи.

Фото: наслідки атаки балістикою 16 липня (ДСНС України)

"Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - написали у пресслужбі ДСНС о 6:45 ранку.

Нагадаємо, напередодні, 15 липня, Росія атакувала Україну 2 ракетами та 122 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотнків.

Ще повідомлялось про атаку на Київ 14 липня - тоді вночі ворог також завдав удару балістичними ракетами, наслідки були зафіксовані в Голосіївському та Дарницькому районах.

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