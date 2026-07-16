Горіли будівлі, склади та є жертви: фото наслідків нічного обстрілу Києва

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Росія атакувала столицю балістикою близко першої години ночі - пролунали вибухи, які повторились протягом пів години. Сирени пролунали за хвилину до обстрілу.

Які райони потрапили під атаку

Представники місцевої влади повідомили, що наслідки влучань зафіксовані в Дарницькому та Святошинському районах.

Дарницький район - у цьому районі внаслідок обстрілу сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі, наразі вогонь ліквідували. В ДСНС повідомили про двох загиблих та двох поранених, серед яких дитина.

Святошинський район - відомо, що внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні, яку локалізували. Рятувальники сповістили про трьох поранених у цьому районі.

Жертви та постраждалі

Згідно з інформацією ДСНС, у столиці станом на ранок 16 липня двоє осіб загинули після атаки РФ, ще шестеро - отримали поарнення. Однак, варто зазначити, що інформація мера Віталія Кличка дещо відрізняється - за його даними у Києві п'ятеро травмованих, число жертв - дві особи.

Фото: наслідки атаки балістикою 16 липня (ДСНС України)

"Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - написали у пресслужбі ДСНС о 6:45 ранку.