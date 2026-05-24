Кількість загиблих та постраждалих через масований удар по Києву зросла
Кількість постраждалих внаслідок нічного масованого удару Росії по Києву зросла до 44 людей. Вже відомо про двох загиблих.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Жахливою була ніч для Києва…Зараз рятувальники гасять пожежі, розбирають завали. Медики надають допомогу постраждалим", - розповів Кличко.
За його словами, вже відомо про 44 постраждалих. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі - двох дітей у стані середньої тяжкості.
Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 людям медики надали допомогу амбулаторно.
Також мер повідомив, що до двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю.
Масований удар по Києву
Вночі 24 травня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах, є руйнування, поранені та загиблі.
Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.