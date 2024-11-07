Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)

Що відомо про атаку на Київ

Цього разу атака була масованою. Ворожі дрони заходили в місто як поодинці, так і групами. Атака йшла хвилями, з різних напрямків, дрони летіли на різних висотах - як на дуже низьких, так і на значних.

Всього повітряна тривога від ночі у столиці тривала вісім годин. Зокрема, небезпеку оголосили о 00:13. Як зазначили в КМВА, в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад 30 російських безпілотників.

Внаслідок атаки в шести районах міста впали уламки. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих.

Печерський район

У Печерському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на 33-му поверсі житлового будинку. Там частково зруйновані будівельні конструкції 34 (технічного) поверху.

Фото: на столичному Печерську через падіння уламків горіла багатоповерхівка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Екстрені служби евакуювали мешканців висотки. Для цього було залучено два автобуси. Пожежу в багатоповерхівці локалізували.

Фото: квартира на 33-му поверсі в Печерському районі Києва, де через атаку "Шахедів" сталася пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Солом'янський район

Через падіння уламків пожежа спалахнула і в Соломʼянському районі на території складу. Туди прибули рятувальники та ліквідовують вогонь.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує масштаб пожежі в цьому районі.

Фото: в Солом'янському районі Києва ліквідовують пожежі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також в цьому районі зафіксували займання приватного будинку, приміщення магазину та кафе й приватного медичного центру, де постраждав 57-річний охоронець.

Фото: окрім руйнувань в Солом'янському районі в сусідніх будинках подекуди вибило вікна (t.me/VA_Kyiv)

Крім того, в Солом'янському районі уламки БПЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Сталось загоряння на відкритій території.

Голосіївський район

Вибуховою хвилею в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранена 34-річна мешканка будинку.

Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів та розташованого поруч СТО, де виникло загоряння. Пошкоджені чотири автівки.

Фото: наслідки нічної атаки в Голосіївському районі столиці (t.me/VA_Kyiv)

Оболонський, Подільський райони та Дарницький райони

В Оболонському районі сталось загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру. Вогонь охопив площу в 10 м. кв.

У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загоряння у житловому будинку. Попередньо, йдеться про пожежу у двоповерховому приватному будинку.

Падіння уламків на житловий будинок та на відкриту місцевість зафіксували у Дарницькому районі. В обох випадках - без пожежі та потерпілих.

Наразі та рятувальники та поліцейські продовжують працювати на місцях. Останні опублікували кадри наслідків ворожої атаки з різних районів Києва.