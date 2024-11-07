Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)

Вночі та під ранок РФ масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Уламки впали в шести районах, що призвело до пожеж в житлових будинках, складах, медцентрі та бізнес-центрі, є постраждалі.
РБК-Україна в матеріалі нижче публікує репортаж з місця подій та розповідає про наслідки ворожого удару по столиці.
Цього разу атака була масованою. Ворожі дрони заходили в місто як поодинці, так і групами. Атака йшла хвилями, з різних напрямків, дрони летіли на різних висотах - як на дуже низьких, так і на значних.
Всього повітряна тривога від ночі у столиці тривала вісім годин. Зокрема, небезпеку оголосили о 00:13. Як зазначили в КМВА, в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад 30 російських безпілотників.
Внаслідок атаки в шести районах міста впали уламки. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих.
У Печерському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на 33-му поверсі житлового будинку. Там частково зруйновані будівельні конструкції 34 (технічного) поверху.
Фото: на столичному Печерську через падіння уламків горіла багатоповерхівка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Екстрені служби евакуювали мешканців висотки. Для цього було залучено два автобуси. Пожежу в багатоповерхівці локалізували.
Фото: квартира на 33-му поверсі в Печерському районі Києва, де через атаку "Шахедів" сталася пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Через падіння уламків пожежа спалахнула і в Соломʼянському районі на території складу. Туди прибули рятувальники та ліквідовують вогонь.
Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує масштаб пожежі в цьому районі.
Також в цьому районі зафіксували займання приватного будинку, приміщення магазину та кафе й приватного медичного центру, де постраждав 57-річний охоронець.
Крім того, в Солом'янському районі уламки БПЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Сталось загоряння на відкритій території.
Вибуховою хвилею в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранена 34-річна мешканка будинку.
Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів та розташованого поруч СТО, де виникло загоряння. Пошкоджені чотири автівки.
В Оболонському районі сталось загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру. Вогонь охопив площу в 10 м. кв.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загоряння у житловому будинку. Попередньо, йдеться про пожежу у двоповерховому приватному будинку.
Падіння уламків на житловий будинок та на відкриту місцевість зафіксували у Дарницькому районі. В обох випадках - без пожежі та потерпілих.
Наразі та рятувальники та поліцейські продовжують працювати на місцях. Останні опублікували кадри наслідків ворожої атаки з різних районів Києва.
Нагадаємо, що з вечора середи і протягом ночі російські війська вчергове вдалися до терору українського населення, застосувавши дрони-камікадзе. Про пуск перших груп "Шахедів" на Сумщину, а згодом і на Чернігівщину стало відомо близько 21:30. Згодом ворожі дрони рухалися на Київщину й сам Київ, а також Полтавщину, атакували й Дніпропетровщину.
Також під ударом опинилася й Одеса. Там внаслідок дронової атаки травмувався 30-річний чоловік. Також пошкоджено фасад і вікна 11-поверхового житлового будинку, 14 автівок та газопровід.
Зазначимо, що Росія цієї осені буквально поставила "на паузу" масовані ракетні атаки по Україні, натомість щоночі б'є дронами, а серед її цілей зокрема Київ. Чому так відбувається - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: КМВА, КМДА, ДСНС, Нацполіції, а також ексклюзивні кадри РБК-Україна з місць подій.
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