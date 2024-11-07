Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)

Ночью и под утро РФ массированно атаковала Киев ударными беспилотниками. Обломки упали в шести районах, что привело к пожарам в жилых домах, складах, медцентре и бизнес-центре, есть пострадавшие.
РБК-Украина в материале ниже публикует репортаж с места событий и рассказывает о последствиях вражеского удара по столице.
На этот раз атака была массированной. Вражеские дроны заходили в город как в одиночку, так и группами. Атака шла волнами, с разных направлений, дроны летели на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.
Всего воздушная тревога с ночи в столице длилась восемь часов. В частности, опасность была объявлена в 00:13. Как отметили в КГВА, в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более 30 российских беспилотников.
В результате атаки в шести районах города упали обломки. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, оперативно ликвидированные. На сегодня известно о двух пострадавших.
В Печерском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на 33-м этаже жилого дома. Там частично разрушены строительные конструкции 34 (технического) этажа.
Фото: на столичном Печерске из-за падения обломков горела многоэтажка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Экстренные службы эвакуировали жителей высотки. Для этого было привлечено два автобуса. Пожар в многоэтажке был локализован.
Фото: квартира на 33-м этаже в Печерском районе Киева, где из-за атаки "Шахедов" произошел пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Из-за падения обломков пожар вспыхнул и в Соломенском районе на территории склада. Туда прибыли спасатели и ликвидируют огонь.
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия и показывает масштаб пожара в этом районе.
Также в этом районе зафиксировали возгорание частного дома, помещение магазина и кафе и частного медицинского центра, где пострадал 57-летний охранник.
Кроме того, в Соломенском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Произошло возгорание на открытой территории.
Взрывной волной в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. Ранена 34-летняя жительница дома.
Кроме того, обломки упали на территории одного из гаражных кооперативов и расположенного рядом с СТО, где возникло возгорание. Повреждены четыре автомобиля.
В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра. Огонь охватил площадь в 10 кв.
В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Предварительно речь идет о пожаре в двухэтажном частном доме.
Падение обломков на жилой дом и на открытую местность зафиксировали в Дарницком районе. В обоих случаях - без пожара и пострадавших.
Сейчас спасатели и полицейские продолжают работать на местах. Последние опубликовали кадры последствий вражеской атаки из разных районов Киева.
Напомним, что с вечера среды и в течение ночи российские войска в очередной раз прибегли к террору украинского населения, применив дроны-камикадзе. О пуске первых групп "Шахедов" на Сумскую область, а впоследствии и на Черниговскую стало известно около 21:30. Впоследствии вражеские дроны двигались на Киевскую область и сам Киев, а также Полтавскую область, атаковал враг и Днепропетровскую.
Также под ударом оказалась и Одесса. Там в результате дроновой атаки пострадал 30-летний мужчина. Также повреждены фасад и окна 11-этажного жилого дома, 14 автомобилей и газопровод.
Отметим, что Россия этой осенью буквально поставила "на паузу" массированные ракетные атаки по Украине, вместо этого каждую ночь бьет дронами, а среди ее целей, в частности, Киев. Почему так происходит - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
В ходе подготовки материала использовались данные: КГВА, КГГА, ГСЧС, Нацполиции, а также эксклюзивные кадры РБК-Украина с мест событий.
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