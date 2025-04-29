Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі

Варто зауважити, що минулої доби повітряна тривога у столиці оголошувалась тричі: у звʼязку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА.

"Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них 9 знищено засобами ППО. 2 - радіолокаційно втрачені", - сказано у повідомленні.

Ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено. Однак у межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники.

"Троє людей звернулися по медичну допомогу - на місці, без госпіталізації. Бажаємо найшвидшого повного одужання постраждалим", - повідомили в адміністрації.