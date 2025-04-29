RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Горела база отдыха, есть раненые: сколько дронов РФ атаковали Киев и область ночью

Иллюстративное фото: РФ запустила по Киеву более десяти дронов 29 апреля (facebook.com/DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 29 апреля, атаковала Киев и область 11 ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Стоит заметить, что за прошедшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась трижды: в связи с угрозой применения баллистического вооружения и из-за угрозы атаки вражеских ударных БПЛА.

"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БПЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.

Поражение объектов критической инфраструктуры не допущено. Однако в пределах Киева в результате падения обломков одного из сбитых дронов зафиксировано возгорание на территории базы отдыха в Деснянском районе. Есть разрушения, повреждения зданий и автомобилей. На месте продолжают работать спасатели.

"Три человека обратились за медицинской помощью - на месте, без госпитализации. Желаем скорейшего полного выздоровления пострадавшим", - сообщили в администрации.

Дроновые атаки РФ

Напомним, вечером понедельника, 28 апреля, россияне снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Под вражеской атакой оказались Киев и Одесская область.

Также вчера утром агрессор масштабно атаковал дронами Черкассы. Известно, что беспилотники поразили инфраструктурный объект, из-за чего в городе и близлежащих селах исчезло газоснабжение.

За последние сутки россияне запустили в направлении Украины более 160 ударных БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновКиевВойна в Украине