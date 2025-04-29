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Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі

Вівторок 29 квітня 2025 08:26
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Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі Ілюстративне фото: РФ запустила по Києву понад десять дронів 29 квітня (facebook.com/DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 29 квітня, атакувала Київ та область 11 ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Варто зауважити, що минулої доби повітряна тривога у столиці оголошувалась тричі: у звʼязку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА.

"Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них 9 знищено засобами ППО. 2 - радіолокаційно втрачені", - сказано у повідомленні.

Ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено. Однак у межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники.

"Троє людей звернулися по медичну допомогу - на місці, без госпіталізації. Бажаємо найшвидшого повного одужання постраждалим", - повідомили в адміністрації.

Дронові атаки РФ

Нагадаємо, ввечері понеділка, 28 квітня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Під ворожою атакою опинились Київ і Одеська область.

Також вчора вранці агресор масштабно атакував дронами Черкаси. Відомо, що безпілотники уразили інфраструктурний об'єкт, через що в місті та довколишніх селах зникло газопостачання.

За останню добу росіяни запустили в напрямку України понад 160 ударних БпЛА.

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Атака дронів Київ Війна в Україні
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