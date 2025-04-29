Горела база отдыха, есть раненые: сколько дронов РФ атаковали Киев и область ночью
Российская армия в ночь на вторник, 29 апреля, атаковала Киев и область 11 ударными дронами типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Стоит заметить, что за прошедшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась трижды: в связи с угрозой применения баллистического вооружения и из-за угрозы атаки вражеских ударных БПЛА.
"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БПЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.
Поражение объектов критической инфраструктуры не допущено. Однако в пределах Киева в результате падения обломков одного из сбитых дронов зафиксировано возгорание на территории базы отдыха в Деснянском районе. Есть разрушения, повреждения зданий и автомобилей. На месте продолжают работать спасатели.
"Три человека обратились за медицинской помощью - на месте, без госпитализации. Желаем скорейшего полного выздоровления пострадавшим", - сообщили в администрации.
Дроновые атаки РФ
Напомним, вечером понедельника, 28 апреля, россияне снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Под вражеской атакой оказались Киев и Одесская область.
Также вчера утром агрессор масштабно атаковал дронами Черкассы. Известно, что беспилотники поразили инфраструктурный объект, из-за чего в городе и близлежащих селах исчезло газоснабжение.
За последние сутки россияне запустили в направлении Украины более 160 ударных БпЛА.
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