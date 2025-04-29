Горела база отдыха, есть раненые: сколько дронов РФ атаковали Киев и область ночью

Российская армия в ночь на вторник, 29 апреля, атаковала Киев и область 11 ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Стоит заметить, что за прошедшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась трижды: в связи с угрозой применения баллистического вооружения и из-за угрозы атаки вражеских ударных БПЛА.

"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БПЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.

Поражение объектов критической инфраструктуры не допущено. Однако в пределах Киева в результате падения обломков одного из сбитых дронов зафиксировано возгорание на территории базы отдыха в Деснянском районе. Есть разрушения, повреждения зданий и автомобилей. На месте продолжают работать спасатели.

"Три человека обратились за медицинской помощью - на месте, без госпитализации. Желаем скорейшего полного выздоровления пострадавшим", - сообщили в администрации.