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У гори краще не ходити: українців попереджають про лавинну небезпеку

Фото: українців попереджають про лавинну небезпеку (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області протягом 12-13 лютого, тож похід у гори краще відкласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"12-13 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської області буде утримуватись значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у ДСНС.

Окрім того, станом на сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, (видимість до 20 м), вітер північно-західний, 8 м/с., температура повітря -11°С.

Нагадаємо, сьогодні у східних та південних регіонах України очікується мокрий сніг. По всій країні можливі сильні пориви вітру.

При цьому завтра погода різко зміниться. Синоптики прогнозують потепління до відлиги майже по всій Україні.

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