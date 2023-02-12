В горы лучше не ходить: украинцев предупреждают о лавинной опасности

"12-13 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской области будет удерживаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 м), ветер северо-западный, 8 м/с, температура воздуха -11°С.

Напомним, в восточных и южных регионах Украины ожидается мокрый снег. По всей стране возможны сильные порывы ветра.

При этом завтра погода резко изменится. Синоптики прогнозируют потепление до оттепели почти по всей Украине.

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