Шквальний вітер та мокрий сніг: де сьогодні в Україні чекати негоди

Сьогодні, 12 лютого, східні та південні області України накриє мокрий сніг. При цьому по всій країні очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень на сході та півдні України, а також у Карпатах мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, а місцями по всій країні можливі пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від -2 до +3 градусів, на півдні та Закарпатті до +6 градусів. Вночі температура опуститься до -1 -6 градусів, а в Карпатах до -9 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вдень можливі пориви вітру до 20 м/с.

У столиці вдень температура повітря очікується від 0 до +2 градусів, а вночі від -2 до -4.