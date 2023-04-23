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В гори краще не ходити: українців попередили про значну сніголавинну небезпеку

Фото: українців попередили про значну сніголавинну небезпеку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям радять утриматись від походів на високогір'я через значну небезпеку сходження лавин 23-24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

На високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) протягом 23-24 квітня.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож українцям радять утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, 23-24 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області утримується низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували до +20 градусів, але місцями дощі.

Тим часом рівень води у Дніпрі у районі Києва спадає, але подекуди ще є підтоплення.

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