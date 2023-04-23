В горы лучше не ходить: украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной опасности схождения лавин 23-24 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в течение 23-24 апреля.
Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Поэтому украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Кроме того, 23-24 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до 20 градусов, но местами дожди.
Тем временем уровень воды в Днепре в районе Киева падает, но местами еще есть подтопления.
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