В горы лучше не ходить: украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в течение 23-24 апреля.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Поэтому украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, 23-24 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до 20 градусов, но местами дожди.

Тем временем уровень воды в Днепре в районе Киева падает, но местами еще есть подтопления.

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