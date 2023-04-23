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В горы лучше не ходить: украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности

Фото: украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной опасности схождения лавин 23-24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в течение 23-24 апреля.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Поэтому украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, 23-24 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до 20 градусов, но местами дожди.

Тем временем уровень воды в Днепре в районе Киева падает, но местами еще есть подтопления.

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