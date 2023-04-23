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Потепліє до +20, але місцями буде дощ: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Неділя 23 квітня 2023 07:00
Потепліє до +20, але місцями буде дощ: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде теплою, але місцями прогнозують дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 23 квітня буде місцями дощовою, але теплою. У деяких регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть до +20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. У східних областях, вдень і в південній частині, в Дніпропетровській області, в Карпатах та прикарпатських областях невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують, що в центральних і південних областях вночі та вранці місцями буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах +3 +8 градусів тепла, вдень +13 +18°. При цьому на Закарпатті, а також У Львівській та Одеській області потепліє до +20.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, вдень +6 +11.

Потепліє до +20, але місцями буде дощ: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5 +7 градусів, а вдень +15 +17.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали про погоду в Україні на ці вихідні.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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