Повені не буде. У Києві падає рівень води у Дніпрі

Рівень води у Дніпрі у районі Києва зменшується. Проте у деяких районах столиці залишаються підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на ранок 23 квітня рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше, ніж учора.

"Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні дощі можливі лише на сході та півдні України, на решті території - без опадів.

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