Головна » Бізнес

Горбуненко спростував зв’язок із Міндічем і заявив про інформатаку через намір приватизувати ОПЗ

П'ятниця 07 листопада 2025 12:17
Горбуненко спростував зв’язок із Міндічем і заявив про інформатаку через намір приватизувати ОПЗ Фото: Одеський припортовий завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Співвласник компанії "АгроГазТрейдинг" Олександр Горбуненко заявляє про інформаційні атаки на нього та компанію у зв’язку з наміром взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Горбуненка у Facebook.

"Останнім часом довкола мого імені активно конструюють неймовірні міфи та історії", – написав він.

За його словами, в публічному просторі намагаються нав’язати вигадані зв’язки з окремими бізнесменами, зокрема Тимуром Міндічем.

"Ні я особисто, ні компанії, до яких я маю відношення, ніколи не мали жодних бізнесових, фінансових чи особистих стосунків із цією людиною та іншими людьми, згаданими в статті, а також їхніми бізнес-структурами або компаніями", – наголосив Горбуненко.

Він зазначив, що АГТ співпрацює з ОПЗ із 2017 року, і цей період передує появі згаданих прізвищ у публічному просторі.

"Якщо "Українська правда" посилається на "джерела", нагадаю, – я теж є джерелом. Цілком доступним для будь-яких запитань, які можна поставити напряму і отримати відповіді з першоджерела без натяків або припущень", – додав він.

Коментуючи інформацію про процедури у США, Горбуненко заявив, що йдеться про "стандартну міграційну процедуру, пов’язану з коректністю подання даних", яка не має відношення до його роботи в Україні.

Він також нагадав, що аналогічні інформаційні атаки відбувалися у 2020 році, коли АГТ заявила про готовність брати участь у приватизації ОПЗ. "Минуло п’ять років – сценарій повторюється", – зазначив він.

Олександр Горбуненко вважає це не збігом, а реакціяєю на появу незалежного учасника, який не вбудований у чиюсь систему впливу. Інформаційні атаки під час приватизації - зручний інструмент для тих, кому не потрібна конкуренція, підкреслює він.

"І нарешті, фінальне. Особисто я ставлюся до цього всього спокійно, наша компанія не ховається та продовжує діяти в межах закону, а приватизція таких обʼєктів, як ОПЗ має бути прозорою, конкурентною та стерильною від маніпулятивного впливу", – підсумував Горбуненко.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" повідомила, що Олександра Горбуненка затримували у США щодо справи про "схеми" на Одеському припортовому заводі, а згодом відпустили і, імовірно, він дає свідчення про відмивання грошей та звʼязки з Тимуром Міндічем.

Журналісти заявили, що Горбуненко "може бути цікавий федералам не лише в контексті Міндіча, а й стосовно інших впливових користувачів схем легалізації грошей".

Як повідомлялося раніше, компанія "Агро Газ Трейдінг" подала заявку на приватизацію ОПЗ.

