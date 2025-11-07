Горбуненко опроверг связь с Миндичем и заявил об информатаке из-за приватизации ОПЗ

Совладелец компании "АгроГазТрейдинг" Александр Горбуненко заявляет об информационных атаках на него и компанию в связи с намерением принять участие в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Горбуненко в Facebook.

"В последнее время вокруг моего имени активно конструируют невероятные мифы и истории", – написал он.

По его словам, в публичном пространстве пытаются навязать вымышленные связи с отдельными бизнесменами, в том числе Тимуром Миндичем.

"Ни я лично, ни компании, к которым я имею отношение, никогда не имели никаких бизнес-финансовых или личных отношений с этим человеком и другими людьми, упомянутыми в статье, а также их бизнес-структурами или компаниями", - подчеркнул Горбуненко.

Он отметил, что АГТ сотрудничает с ОПЗ с 2017 года, и этот период предшествует появлению упомянутых фамилий в публичном пространстве.

"Если "Украинская правда" ссылается на "источники", напомню, – я тоже являюсь источником. Вполне доступным для любых вопросов, которые можно задать напрямую и получить ответы из первоисточника без намеков или предположений", – добавил он.

Комментируя информацию о процедурах в США, Горбуненко заявил, что речь идет о "стандартной миграционной процедуре, связанной с корректностью представления данных", не имеющей отношения к его работе в Украине.

Он также напомнил, что аналогичные информационные атаки происходили в 2020 году, когда АГТ заявило о готовности участвовать в приватизации ОПЗ. "Прошло пять лет – сценарий повторяется", – отметил он.

Александр Горбуненко считает это не совпадением, а реакцией на появление независимого участника, не встроенного в чью-либо систему влияния. Информационные атаки во время приватизации – удобный инструмент для тех, кому не нужна конкуренция, подчеркивает он.

"И наконец, финальное. Лично я отношусь к этому всему спокойно, наша компания не скрывается и продолжает действовать в рамках закона, а приватизация таких объектов, как ОПЗ, должна быть прозрачной, конкурентной и стерильной от манипулятивного влияния", – подытожил Горбуненко.

Напомним, ранее "Украинская правда" сообщила, что Александра Горбуненко задерживали в США по делу о "схемах" на Одесском припортовом заводе, а впоследствии отпустили и, предположительно, он дает свидетельства об отмывании денег и связях с Тимуром Миндичем.

Журналисты заявили, что Горбуненко "может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег".