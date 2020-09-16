Горбаля назначили членом Совета Нацбанка

Фото: Василий Горбаль (facebook.com svobodnayaacademy)

Верховная рада Украины назначила членом Совета Национального банка Украины Василия Горбаля. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №4077.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За постановление проголосовали 249 нардепов.

"Уволить Рычаковскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий. Назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича", - указано в тексте постановления.

Горбаль был депутатом парламента 4-6 созывов от Партии регионов. Он также занимал должность члена Совета НБУ в 2003-2005 и 2007-2014 годы.

Напомним, в мае бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы.

При этом 27 апреля Горбаль уже подавал декларацию на эту должность. Однако, как он сообщал, ему отказали из-за недостаточного опыта.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году нардепы уволили Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова из совета НБУ в связи с окончанием срока их полномочий.