Экс-глава Львовской ОГА претендует на должность главы Госаудитслужбы

Фото: Василий Горбаль (facebook com vasyl gorbal)

Василий Горбаль ранее уже подавал декларацию на должность главы Госаудитслужбы

Бывший глава Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль подал декларацию на должность руководителя Государственной аудиторской службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЗК.

Отметим, что 27 апреля Горбаль уже подавал декларацию на эту должность.

В 2007-21010 годах Василий Горбаль был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевский штаб партии.

С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.

Напомним, 29 апреля Кабмин назначил Геннадия Плиса новым руководителем Государственной аудиторской службы. До этого Плис занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

Кроме того, Кабинет министров также назначил нового руководителя Государственной налоговой службы. Им стал Алексей Любченко.

Добавим, что ВАКС рассмотрит дело в отношении бывшей главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую подозревают в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Экс-главу Госаудитслужбы уличили в сокрытии имущества общей стоимостью 7,5 млн гривен.