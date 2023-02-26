У горах Івано-Франківської області зійшла лавина

Рятувальники зафіксували сходження лавини з гори Піп Іван Чорногірський в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Сьогодні гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська", - сказано у повідомленні.

ДСНС нагадує, що зараз діє штормове попередження. Через хуртовину та снігопади 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Українців закликають не виходити у високогір’я та не ризикувати життям.

Як повідомлялося, вчора рятувальники відшукали двох туристів, які заблукали у Карпатах.

Окрім того, синоптики повідомляли, що сьогодні у більшості областей України буде дощити, подекуди з мокрим снігом.

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