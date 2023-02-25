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У Карпатах рятувальники майже добу шукали заблукалих туристів

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Україна, Субота 25 лютого 2023 16:02
У Карпатах рятувальники майже добу шукали заблукалих туристів Фото: рятувальникам вдалося знайти двох чоловіків, які заблукали в горах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олена Черкасець

На Закарпатті о 14:20 рятувальникам вдалося відшукати двох туристів, які заблукали вчора в горах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомлення про загублення двох людей у горах в районі полонини Драгобрат до Служби порятунку надійшло о 17:15 24 лютого від знайомої одного з чоловіків. Жінка розповіла, що під час телефонної розмови з ними вона дізналася, що вони заблукали, тож зателефонувала до рятувальників.

До пошуків заблукалих залучили фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи та волонтерів. Впродовж ночі, працюючи в складних погодних умовах - сильний вітер та снігопад - пошуковими групами було обстежено: гори Стіг та Безіменна, ур. 3 потоки, перемичку між г. Жандарм та г.Близниця, пол. Ярошеска, пол. Урда. Але тоді чоловіків не знайшли.

Вранці надзвичайники сформували додаткову пошукову групу, яка проводила обстеження гірської місцевості зі сторони с. Косівська Поляна Рахівського району.

Наразі проводиться супровід знайдених чоловіків до гірськолижного курорту "Драгобрат". Стан здоров'я задовільний, медичної допомоги вони не потребують.

Нагадаємо, вчора в ДСНС заявили про негоду, яка очікується у Києві. Також очікується хуртовина й значний сніг у Карпатах й Закарпатті.

Також рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку 19-20 лютого, тож похід у гори краще відкласти.

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