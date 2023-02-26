В горах Ивано-Франковской области сошла лавина

Спасатели зафиксировали схождение лавины с горы Пип Иван Черногорский в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня горными спасателями Явирницкого поисково-спасательного отделения было зафиксировано схождение небольшой лавины на северном склоне горы Пип Иван Черногорский в направлении Шешорской горной долины", - сказано в сообщении.

ГСЧС напоминает, что сейчас действует штормовое предупреждение. Из-за метели и снегопадов 26-27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинцев призывают не выходить в высокогорье и не рисковать жизнью.

Как сообщалось, вчера спасатели отыскали двух заблудившихся в Карпатах туристов.

Кроме того, синоптики сообщали, что сегодня в большинстве областей Украины будет дождь, кое-где с мокрым снегом.

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