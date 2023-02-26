ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мокрий сніг з дощем, але до +18: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 лютого 2023 07:00
Мокрий сніг з дощем, але до +18: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: сьогодні в Україні місцями потеплішає до +18, але очікується дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 26 лютого буде в більшості дощовою та подекуди з мокрим снігом. При цьому в Одеській області та в Криму синоптики обіцяють до +18 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощ.

На решті території невеликий та помірний мокрий сніг і дощ, вдень у північних областях без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі від -1 до +2 градуси, вдень +3 +5;
  • на заході вночі -1 +1, а вдень +2 +6 градусів;
  • у східних областях вночі +2 +8 градусів, вдень +6 +9;
  • на півдні країни вночі +4 +6, а вдень +8 +12 градусів;
  • у центральних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +3 +5.

При цьому в Одеській області та в Криму місцями температура повітря вдень становитиме +13 +18 градусів.

Мокрий сніг з дощем, але до +18: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг і дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від -1 до +1, а вдень покажуть +3 +5 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в березні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни