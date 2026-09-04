Google випустила велике оновлення Android: Gemini, Find Hub і Messages отримали нові фішки

Пошук речей без трекерів через Gemini та Find Hub

Google інтегрує Gemini у новий розділ Find Hub. Це дозволить контролювати місцезнаходження предметів без використання фізичних міток на кшталт Pixel Tag або AirTag.

Користувачі зможуть попросити Gemini запам'ятати, куди саме вони поклали речі без трекерів - наприклад, закордонний паспорт чи запасні ключі.

Для надійності до опису можна додати фотографію. Якщо потрібно буде знайти предмет, достатньо запитати про це у Gemini або переглянути вкладку збережених речей у Find Hub.

Функція буде доступна для пристроїв з Android 16 та новішими версіями у країнах із підтримкою Gemini та Find Hub.

Захист від нудоти в транспорті

Для боротьби з укачуванням під час використання смартфона в русі Google розробила функцію Motion Assist, яка схожа на Vehicle Motion Cues від Apple.

Система відображає на екрані рухомі точки, які синхронізуються з рухом транспортного засобу. Це допомагає вестибулярному апарату адаптуватися до зорового сприйняття.

Користувачі можуть налаштовувати форму, колір та прозорість точок, а також вмикати режим автоматично або через панель швидких налаштувань.

Функція з'явиться на всіх смартфонах під керуванням Android 17.

Голосовий помічник Guided Vision у Gemini Live

Для людей із вадами зору та незрячих користувачів у Gemini Live додано режим Guided Vision.

Використовуючи камеру смартфона, штучний інтелект допомагає орієнтуватися у просторі та вирішувати побутові завдання:

Зчитувати дрібний шрифт на етикетках продуктів.

Розпізнавати страви у меню ресторанів з тьмяним освітленням.

Точно наводити камеру на потрібний об'єкт завдяки підказкам.

Технологія буде доступна на широкому спектрі пристроїв - від Android 9 і новіших версій у регіонах, де працює Gemini.

Спільна робота із нотатками у Google Messages

У додатку Google Messages з'явилася пряма інтеграція із сервісом Google Keep.

У меню додавання контенту (іконка з плюсом) додано відповідний ярлик, який дозволяє створювати та редагувати спільні списки (наприклад, списки покупок або плани на відпустку) безпосередньо у вікні листування, не перемикаючись між додатками.

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Персоналізація та нові теми чатів

Google Messages також отримав додаткові параметри кастомізації інтерфейсу.

Користувачі можуть встановлювати довільні зображення чи фотографії з власної галереї як фоновий малюнок для окремих чатів.

Текстові бульбашки повідомлень автоматично адаптують свою колірну гаму під обране зображення, проте їхній колір можна налаштувати й вручну.